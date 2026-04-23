Azul Azul buscará sumar a exjugadores al directorio y estos dos ídolos toman fuerza para integrar la mesa / U de Chile

Michael Clark dejó la presidencia de Universidad de Chile y la mesa directiva de Azul Azul, lo que genera un panorama de incertidumbre respecto a la conducción del club en el corto plazo.

Al menos hasta el próximo martes 28 de abril, Cecilia Pérez será la encargada de asumir el mando de la institución, ya que ese día se realizará la junta ordinaria de accionistas, donde se definirá quiénes conformarán el nuevo directorio y quién será el nuevo presidente.

Esta renuncia de Clark supone un cambio inesperado en la estructura dirigencial de los azules y, según información de ADN Deportes, existe una moción para que, desde ahora en adelante, un exjugador del club forme parte de la mesa.

Uno de los nombres que apareció de inmediato como candidato a integrarse como director fue José “Pepe” Rojas, quien genera amplio respaldo por su historia en la U, donde fue multicampeón, capitán y canterano.

Sin embargo, hay un punto en contra que podría complicar su candidatura: su vínculo con algunas agencias de representación. De hecho, Fabián Cerda, exarquero de Deportes La Serena y otros clubes del fútbol chileno, reconoció que Rojas lo ha asesorado en ese rol.

Además, tampoco se descarta el nombre de David Pizarro, quien ya dejó entrever algo con su publicación de este jueves en redes sociales. Eso sí, todo dependerá de lo que ocurra en la junta de accionistas, ya que su nombre también aparece como opción para el cargo de gerente deportivo, puesto que actualmente ocupa Manuel Mayo y que sigue contando con respaldo dentro del directorio.