Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago este jueves 23 de abril en 8 comunas
Revisa acá los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones del servicio.
Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Aguas Andinas anunció una interrupción en el suministro para la tarde de este jueves 23 de abril en ocho comunas de la región Metropolitana.
De acuerdo a lo publicado por la empresa, los cortes de agua se deben a: cambios de válvula, renovación de redes y mantenciones.
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Los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. En tanto, las interrupciones se podrían prolongar por hasta 15 horas en algunos sectores.
A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones en la capital este jueves:
- Santiago: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
- Quilicura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 24 de abril.
- Renca: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
- Peñalolén: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
- Puente Alto: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes 24 de abril.
- San José de Maipo: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 24 de abril.
- Peñaflor: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
- Padre Hurtado: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
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