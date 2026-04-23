Exchef de Cristiano Ronaldo revela los secretos para su impresionante físico a los 41 años

Cristiano Ronaldo se mantiene vigente como uno de los mejores futbolistas del mundo a sus 41 años, siendo la gran figura del Al-Nassr y líder en la selección de Portugal.

El ex chef de “CR7″, Giorgio Barone, conversó con The Sun y reveló algunos de los secretos de la dieta que mantiene el portugués, con la llamativa prohibición de una bebida que comúnmente se consume.

“Evitaba la leche porque no era normal para los seres humanos (…) ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Así que nada de leche, no existe en la naturaleza”, afirmó.

El cocinero, que también trabaja para otros deportistas de forma privada, indicó que el jugador se hidrata con agua natural, jugos naturales y bebidas isotónicas sin azúcar.

Respecto al plan de alimentación que elaboró para Ronaldo, Barone explicó que la dieta consiste principalmente en carnes y verduras.

“Para empezar el desayuno, tomaba café, con huevos, palta y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. El almuerzo podría consistir en pollo o pescado y siempre verduras”, explicó el italiano.

Barone contó que las pastas o alimentos tampoco forman parte del menú del “Bicho”, y que suple los carbohidratos con vegetales. Acerca de unos de los alimentos favoritos de Cristiano, el chef reveló que es fanático del hígado.