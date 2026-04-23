;

Exchef de Cristiano Ronaldo revela los secretos para su impresionante físico a los 41 años

Giorgio Barone contó los alimentos prohibidos del futbolista portugués y su estricta dieta.

Felipe Romo

Exchef de Cristiano Ronaldo revela los secretos para su impresionante físico a los 41 años

Cristiano Ronaldo se mantiene vigente como uno de los mejores futbolistas del mundo a sus 41 años, siendo la gran figura del Al-Nassr y líder en la selección de Portugal.

El ex chef de “CR7″, Giorgio Barone, conversó con The Sun y reveló algunos de los secretos de la dieta que mantiene el portugués, con la llamativa prohibición de una bebida que comúnmente se consume.

Revistar también:

ADN

Evitaba la leche porque no era normal para los seres humanos (…) ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Así que nada de leche, no existe en la naturaleza”, afirmó.

El cocinero, que también trabaja para otros deportistas de forma privada, indicó que el jugador se hidrata con agua natural, jugos naturales y bebidas isotónicas sin azúcar.

Respecto al plan de alimentación que elaboró para Ronaldo, Barone explicó que la dieta consiste principalmente en carnes y verduras.

“Para empezar el desayuno, tomaba café, con huevos, palta y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. El almuerzo podría consistir en pollo o pescado y siempre verduras”, explicó el italiano.

Barone contó que las pastas o alimentos tampoco forman parte del menú del “Bicho”, y que suple los carbohidratos con vegetales. Acerca de unos de los alimentos favoritos de Cristiano, el chef reveló que es fanático del hígado.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad