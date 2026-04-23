Anuncian la llegada de nuevo mall outlet en Santiago: ¿En qué comuna se ubicará? / Getty Images

Un nuevo centro comercial abrirá sus puertas en la región Metropolitana. Se trata de un mall outlet, un formato que poco a poco comienza a tomar fuerza en el país.

En concreto, el proyecto impulsado por Cencomalls prepara la apertura de un nuevo recinto comercial en la comuna de Maipú.

De acuerdo a lo informado por LUN, la iniciativa fue presentada en el marco del evento Cencoday 2026, realizado en Argentina. En dicha instancia, se entregaron una serie de detalles del nuevo centro comercial que llegará a la capital.

Así será el nuevo mall outlet de Maipú

El nuevo mall outlet contempla la operación de un local de Easy, el cual funciona actualmente en el terreno de la exFisa, junto con la integración de nuevos locales comerciales.

El proyecto prevé una inversión estimada de US$ 27 millones, es decir, un monto de $24.043.500.000, e incluye una construcción de 18 mil metros cuadrados.

Según manifestaron desde la empresa, el proyecto comercial que se desarrollará en Maipú buscará reforzar la experiencia de visita tanto para clientes como para locatarios.

De momento aún no existe una fecha confirmada de la apertura del recinto comercial. No obstante, se espera que dentro de poco entre en operación el nuevo mall en Maipú.