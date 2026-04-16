Nuevo mall “premium” abre sus puertas en el sur de Chile: dónde se ubica y qué marcas tiene / Getty Images

Un nuevo centro comercial abrió sus puertas en el sur de Chile. Se trata del reciente lanzamiento del “premium” outlet de Mallplaza.

Si bien desde fines del 2025 ya operaba bajo una marcha blanca, desde el pasado viernes el Premium Outlets Concepción es una realidad.

Se trata de un nuevo formato de centro comercial que estaría enfocado en la experiencia del cliente y en ofrecer precios más accesibles a los consumidores.

¿Dónde se ubica y cómo es el nuevo centro comercial de Mallplaza?

Según lo comunicado por Mallplaza, este es el primer outlet dentro del portafolio de la empresa que opera 37 centros urbanos en 23 ciudades de Chile, Perú y Colombia.

El nuevo recinto comercial se ubica en el corazón del Gran Concepción, en la región del Biobío, y cuenta con una superficie de 52.857 m², tras una ampliación de 6.600 m².

La iniciativa contempló una inversión total de US$ 10,5 millones. Entre las marcas que incluye el Premium Outlets Concepción se encuentran:

Calvin Klein

Püne

Sparta

Coliseum

Puma

Levi’s

Lippi

Dockers

Ferouch

Surprise

El recinto cuenta con más de 30 tiendas en formato outlet. Además, tiene locales de entretenimiento, gastronomía y de diversos servicios.

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