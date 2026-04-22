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VIDEO. Tras admitir compra de “falopa”: concejal de San Felipe vuelve a cambiar su versión e insiste en que fue secuestrado

Ronald Olivares asegura que actuó bajo intimidación y niega haber comprado droga para consumo propio.

Nelson Quiroz

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Un nuevo giro suma el caso del concejal de San Felipe, Ronald Olivares Cruz, quien volvió a modificar su versión sobre los hechos ocurridos en enero de 2025 y ahora insiste en que fue víctima de un secuestro, pese a que anteriormente había descartado ese delito ante la Fiscalía.

En una entrevista televisiva Tu Día de Canal 13, el edil afirmó que actuó bajo presión de terceros.

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Tuve que acceder a todo lo que ellos me me pedían, accedí a ir a comprar, pero en base a la intimidación que ellos me estaban dando”, sostuvo, asegurando que fue obligado a acompañar a desconocidos y a participar en la compra de drogas, pero no para consumo personal. “Pasé a ser como un cajero automático”, agregó.

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El concejal también defendió su denuncia inicial, señalando que fue orientado por un funcionario municipal a calificar los hechos como secuestro. “El administrador municipal en ese entonces me indicó que yo fuera a poner denuncia porque esto indicaba un secuestro”, explicó, reiterando que su situación deberá aclararse en tribunales.

Sus declaraciones contrastan con antecedentes previos, donde había reconocido haber salido voluntariamente a comprar drogas, “falopa” en sus propias palabras, y haber utilizado cerca de $350 mil de viáticos públicos.

Frente a estas inconsistencias, Olivares respondió que nunca negó haber sido víctima.

El caso ha generado alta controversia y derivó en una querella presentada por el municipio, encabezado por la alcaldesa Carmen Castillo, ante posibles irregularidades.

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