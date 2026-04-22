Doble parricidio en San Antonio: joven de 25 años confesó haber asesinado a sus padres tras discusión familiar

Durante la madrugada de este miércoles, un doble parricidio quedó al descubierto en el sector de Llolleo Alto, en la comuna de San Antonio, luego de que un hombre de 25 años fuera detenido tras confesar el asesinato de sus padres al interior de su vivienda.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Carabineros llegó al domicilio tras una denuncia por violencia intrafamiliar, donde el propio imputado les permitió el ingreso y relató que, tras una discusión, dio muerte a ambas víctimas.

En ese contexto, a raíz de la gravedad del hecho, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El jefe de la BH de San Antonio detalló que, “al efectuar el trabajo de sitio del suceso, se encontraron dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes presentaban diversas lesiones cortopunzantes, siendo la causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones”.

Por instrucción del Ministerio Público y dada la flagrancia del delito, el sujeto quedó detenido y será formalizado en las próximas horas por el delito de parricidio doble.