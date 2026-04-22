‘México 86′: la película que muestra la tensa batalla detrás de la organización del Mundial que consagró a Maradona / Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más importante a nivel internacional y paraliza a los fanáticos del fútbol cada cuatro años.

Uno de los campeonatos más recordados es el organizado en México para el año 1986. En aquella oportunidad el campeón fue una Argentina cargada de estrellas y encabezada por Diego Maradona.

Aunque la memoria colectiva asocia aquel Mundial con la consagración de la albiceleste y la mística de ‘El Pelusa′, el camino administrativo fue un episodio aparte y lleno de tensiones.

Hay quienes describen el proceso de organización como una verdadera batalla, y que pocos conocen. Pero ahora se expondrá a la luz pública con una nueva película.

Se trata de de un proyecto liderado por Netflix y que llega bajo el título simple de México 86, que promete explorar los entresijos del poder y la pasión deportiva.

El hombre detrás de la sede

Un punto a tener en cuenta es que la narrativa se aleja de la cancha para centrarse en la figura de Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna (quien también ejerce como productor ejecutivo).

De la Torre no era un atleta, sino un burócrata mexicano cuya obsesión por el fútbol lo llevó a emprender una misión aparentemente imposible: lograr que su país fuera anfitrión por segunda vez en menos de dos décadas.

El filme retrata a un hombre dispuesto a desafiar las convenciones y el orden establecido. Según adelanta la sinopsis oficial, el protagonista tuvo que “romper varias reglas” para alcanzar un objetivo que transformaría la identidad deportiva mexicana.

La dirección de la película está a cargo de Gabriel Ripstein, quien cuenta con un reparto estelar del cine mexicano para llevar la historia al streaming.

Junto al rol protagónico de Luna, destacan figuras como Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Memo Villegas y Juan Pablo Fernández, entre otros.

El lanzamiento de la película no es casual. En un año donde México vuelve a ser protagonista como sede mundialista (junto a Estados Unidos y Canadá), la producción sirve como un recordatorio del peso histórico del país en la FIFA.

El estreno de México 86 está agendado para el próximo 5 de junio, cuando se sumará directamente al catálogo de Netflix, siendo la antesala perfecta para el Mundial 2026.