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Documental sobre Everton es reconocido entre los 10 mejores trabajos periodísticos de América en 2026

“Forever, La serie” repasa la historia del elenco de Viña del Mar.

Carlos Madariaga

Documental sobre Everton es reconocido entre los 10 mejores trabajos periodísticos de América en 2026

Documental sobre Everton es reconocido entre los 10 mejores trabajos periodísticos de América en 2026 / Pablo Ovalle Isasmendi

En el marco de la edición 2026 de los AIPS Sport Media Awards, donde nuestro “Tenor”, Danilo Díaz, quedó entre los tres mejores de la categoría “Mejor columna de opinión”, también hubo otros reconocimientos.

De hecho, la orgánica también reveló el top 10 a nivel continental respecto a los trabajos desarrollados por periodistas en este lado del mundo.

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En ese marco destaca lo hecho por Diego Rodríguez, experiodista de ADN Deportes y hoy parte de Everton de Viña del Mar, quien se ubicó en el sexto lugar en América de la categoría “Video Documental” por su labor en el armado de “Forever, La Serie”, registro publicado para el aniversario 115 del elenco de Viña del Mar.

A ello se suma Sebastián Morales (QEPD), noveno en la categoría “Fotografía de acción deportiva”, con su imagen “El grito de la gloria”.

Además, Pablo Vargas, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, fue cuarto en la categoría escrita de “notas de color”, con su reportaje para En Cancha titulado “La investigación que remece al básquetbol chileno: el oscuro vínculo de los jugadores apostadores y el arreglo de partidos”.

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