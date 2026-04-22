Desalojo en Cartagena donde operaba el clan de “Los Cholas”: hay ocho detenidos por narcotráfico y homicidios

Durante este miércoles, autoridades ejecutaron un operativo de desalojo en la comuna de Cartagena, en la provincia de San Antonio, en el marco de una intervención mayor contra bandas vinculadas a tráfico de drogas y homicidios.

En concreto, la acción se concretó luego de un procedimiento previo que dejó ocho detenidos, varios de ellos investigados por delitos graves, incluyendo homicidios consumados y frustrados.

El despliegue —coordinado entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Municipalidad de Cartagena y la Delegación Presidencial— se concentró en un sector identificado como punto de control territorial de organizaciones criminales, entre ellas “Los Cholas” y “Los Farfán”, grupos que mantenían disputas por dominio del lugar.

En el sitio se levantaban cerca de quince construcciones irregulares utilizadas como viviendas, bodegas y espacios para el acopio de armas y drogas.

Según explicó el coronel de Carabineros, Mauricio Bascuñán, el procedimiento “se ha efectuado en completa normalidad”, sin registrarse resistencia por parte de las personas que permanecían en el lugar. Al momento de la intervención, alrededor de quince ocupantes retiraban sus pertenencias antes del inicio de las demoliciones.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, detalló que “la operación se ha realizado de forma tranquila, pero lo importante es el desalojo y la destrucción para que esto no vuelva a ser tomado. Eso es lo relevante. Hecho eso, ver después qué instalamos en este sector para que no vuelva a ser tomado”.

La operación incluyó el uso de maquinaria pesada para derribar las estructuras y despejar el terreno, con el objetivo de erradicar el foco delictual y avanzar en la recuperación del espacio para áreas verdes. En paralelo, las diligencias policiales permitieron incautar una escopeta calibre 12, munición, drogas y otros elementos asociados a la actividad criminal.