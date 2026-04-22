“Anda todo volao en...”: Pablo Chill-e protagoniza polémico cruce con famoso cantante estadounidense
El intercambio en Instagram se volvió viral y desató una defensa masiva de seguidores chilenos.
Un intenso intercambio se desató en redes sociales luego de un intercambio de mensajes entre el cantante chileno Pablo Chill-E y el rapero estadounidense Lil Pump.
El conflicto se originó en la sección de comentarios de Instagram, donde el artista internacional publicó frases provocadoras que rápidamente generaron reacciones de usuarios chilenos y seguidores del exponente urbano nacional.
En concreto, todo se dio luego que Lil Pum publicara un foto, en la cual Pablo comentó: “Delete” (borralo). Ante esto, el norteamericano, sin filtros, replicó: “Delete ur life u fat worthless bitch” (Bórrate de la vida, guatón, no veles nada).
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En medio del revuelo, y luego que el artista nacional explicara a Pum que se referia “al mensaje” y “no a la foto”, cientos de comentarios salieron en defensa del chileno, transformando el espacio en un verdadero “campo de batalla” digital.
Mensajes de apoyo al chileno se mezclaron con burlas, insultos y llamados a “respetar” su trayectoria dentro del trap latino, mientras otros usuarios tomaron el episodio con humor, alimentando aún más la viralización del cruce.
Las stories de Pablo
El propio Pablo Chill-E no quedó al margen y respondió a través de sus historias de Instagram, donde lanzó mensajes directos contra Lil Pump. En sus publicaciones, el artista chileno ironizó sobre el comportamiento del estadounidense y reforzó su postura con frases desafiantes, acompañadas de emojis y referencias a Chile, lo que fue ampliamente compartido por sus seguidores.
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