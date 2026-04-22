Por hasta 8 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago para este miércoles 22 de abril en 2 comunas / Getty Images

Aguas Andinas anunció una nueva interrupción en el suministro para la tarde de este miércoles 22 de abril en dos comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la compañía, los cortes de agua se deben a: ampliación de redes y cambios de válvulas en distintas zonas de la capital.

Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. En tanto, los cortes se podrían prolongar por hasta 8 horas en algunas zonas.

A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados este miércoles en la región Metropolitana:

Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

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La Cisterna: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.