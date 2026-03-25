Corte de agua en Santiago para la tarde de este miércoles 25 de marzo: estas son las 3 comunas afectadas de la RM / Agencia Uno

Aguas Andinas anunció un nuevo corte del suministro para la tarde de este miércoles 25 de marzo en tres comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la compañía, el corte de agua afectará a perímetros acotados de cada comuna, es decir, no en toda su totalidad.

En algunos sectores, las interrupciones en el suministro se podrían prolongar por hasta 12 horas. Las comunas afectadas para esta jornada son: Macul, La Florida y La Reina.

A continuación, el detalle:

Macul: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 03:00 horas del jueves 26 de marzo.

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La Reina: desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas de este miércoles.

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La Florida: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 03:00 horas del jueves 26 de marzo.