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¿Cuál es la multa económica por usar la TNE alterada o de forma indebida?

La ley establece que aquellas personas que sean percibidas utilizando de forma indebida el beneficio serán multadas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

¿Cuál es la multa económica por usar la TNE alterada o de forma indebida?

¿Cuál es la multa económica por usar la TNE alterada o de forma indebida? / Agencia Uno

La Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) presentó una denuncia ante la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) por la venta de sellos falsificados de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2026 en redes sociales.

“Son denuncias que nos llegaron a través de plataformas de Meta, en donde se observa a personas vendiendo el sello de revalidación (de los stickers) para la TNE”, sostuvo Fernando Peña, director nacional de la Junaeb.

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En ese contexto, la ley establece una multa para quienes sean percibidos utilizando la TNE alterada o de forma indebida.

¿Cuál es la multa?

Según establece la Ley de Tránsito, se considera uso indebido del beneficio al acceder al transporte público utilizando una TNE de la que no eres titular o alterando el documento con el objetivo de aparentar la titularidad.

De acuerdo a Autofact, esta infracción es de carácter gravísima y el valor de la multa es de 1,5 UTM a 3 UTM, es decir, un monto de entre $104.834 y $209.667, según el valor de la UTM de abril de 2026.

De todos modos, desde el medio antes citado señalan que el Juez de Policía Local puede imponer una multa de menor valor, dependiendo las condiciones en que fue cometida la infracción o la capacidad económica de quien cometió la falta.

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