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Oposición amenaza con acudir al TC por Plan de Reconstrucción Nacional: alertan por invariabilidad tributaria de 25 años

Parlamentarios advirtieron eventuales acciones legales, cuestionaron el impacto fiscal de la propuesta y anunciaron revisión artículo por artículo.

Martín Neut

Congreso

Congreso / Oscar Guerra

El Plan de Reconstrucción Nacional ingresó este miércoles al Congreso con suma urgencia, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar.

Pese a ello, la iniciativa abrió de inmediato un nuevo flanco con la oposición, que cuestionó su contenido tributario y advirtió eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional.

Uno de los principales reparos apunta a la invariabilidad tributaria por 25 años incluida en el proyecto.

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El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, afirmó que “todas las bancadas de oposición” coordinarán un trabajo para recurrir al TC, asegurando que la disposición sería “total y absolutamente inconstitucional”.

“Vamos a estar revisando cada uno de los aspectos”

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez criticó que la propuesta favorece a los sectores de mayores ingresos.

“El corazón del proyecto sigue siendo un beneficio tributario a los más ricos de la sociedad”, sostuvo, agregando que responde a “la teoría del chorreo”.

Pese a las críticas, la diputada Gael Yeomans señaló que revisarán el texto durante su tramitación. “Vamos a estar revisando cada uno de los aspectos que tengan cuestionamiento de constitucionalidad”, indicó.

Con más de 200 páginas, el proyecto anticipa una tramitación compleja, marcada por reparos políticos, técnicos y constitucionales.

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