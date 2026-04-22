Oposición amenaza con acudir al TC por Plan de Reconstrucción Nacional: alertan por invariabilidad tributaria de 25 años

El Plan de Reconstrucción Nacional ingresó este miércoles al Congreso con suma urgencia, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar.

Pese a ello, la iniciativa abrió de inmediato un nuevo flanco con la oposición, que cuestionó su contenido tributario y advirtió eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional.

Uno de los principales reparos apunta a la invariabilidad tributaria por 25 años incluida en el proyecto.

El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, afirmó que “todas las bancadas de oposición” coordinarán un trabajo para recurrir al TC, asegurando que la disposición sería “total y absolutamente inconstitucional”.

“Vamos a estar revisando cada uno de los aspectos”

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez criticó que la propuesta favorece a los sectores de mayores ingresos.

“El corazón del proyecto sigue siendo un beneficio tributario a los más ricos de la sociedad”, sostuvo, agregando que responde a “la teoría del chorreo”.

Pese a las críticas, la diputada Gael Yeomans señaló que revisarán el texto durante su tramitación. “Vamos a estar revisando cada uno de los aspectos que tengan cuestionamiento de constitucionalidad”, indicó.

Con más de 200 páginas, el proyecto anticipa una tramitación compleja, marcada por reparos políticos, técnicos y constitucionales.