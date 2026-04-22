DT chileno se cansa de las críticas y responde: “No somos el Barcelona, somos un equipo humilde”

Deportes Puerto Montt, equipo dirigido por Emiliano Astorga, quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones en la Primera B luego de derrotar 2-1 a Deportes Temuco, por la octava fecha del torneo.

Tras la victoria sobre el cuadro temucano, Astorga valoró el esfuerzo de sus jugadores y también le dejó un claro mensaje a quienes critican el estilo de juego de su equipo, asegurando que Puerto Montt “no es el Barcelona”.

“Nosotros somos un equipo que, en base a esfuerzo y sacrificio, ha conseguido los puntos que tiene en estos momentos. Para Puerto Montt no va a ser fácil este campeonato, por lo tanto, es valorable lo que están haciendo los jugadores”, partió señalando el técnico chileno en conferencia de prensa.

“Que a algunas personas no les guste (el juego de Puerto Montt), nosotros no somos el Barcelona, somos un equipo humilde, que trabaja los partidos, que tiene que sacarse la mugre en la cancha para conseguir puntos", remarcó el DT de los “Delfines”.

“Yo felicito a mis jugadores, porque son ellos los que se esfuerzan y luchan en cada partido para poder sumar. Así que hay que seguir en ese camino”, concluyó Emiliano Astorga.

En la próxima fecha de la Primera B, el cuadro puertomontino visitará a uno de los elencos que está en la parte baja de la tabla: Curicó Unido. Dicho encuentro se jugará el sábado 25 de abril a las 20:00 horas.