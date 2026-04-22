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VIDEO. El golazo de un ex Colo Colo que hoy pelea por ser campeón en el extranjero

El chileno Juan Carlos Gaete sorprendió con una tremenda anotación en la liga de Costa Rica.

Daniel Ramírez

@FUTVCR

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El delantero nacional, Juan Carlos Gaete, se lució con un golazo anoche en la Primera División de Costa Rica, donde está defendiendo la camiseta del Cartaginés.

El equipo del chileno derrotó 2-1 a San Carlos, por la fecha 17 del torneo. El ex Colo Colo abrió la cuenta con una tremenda anotación que llegó al minuto 27 del partido.

Gaete se ilusiona con el título en Costa Rica

Al término de la fase regular, los cuatro primeros de la tabla de posiciones avanzan a las semifinales, para luego definir al campeón de la liga de Costa Rica.

En el caso del Cartaginés, ya tiene prácticamente sellada su clasificación. La escuadra de Juan Carlos Gaete se encuentra en el tercer lugar con 29 puntos; el cuarto tiene 28 unidades (Saprissa) y el quinto lleva 23 puntos (Alajuelense). Todo esto restando pocas fechas para el final del torneo costarricense.

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