Manchester City enciende aún más la pelea por la Premier League al alcanzar en la cima al Arsenal / Martin Rickett - PA Images

Manchester City pareció dar un golpe de efecto en la batalla por quedarse con el título de la Premier League 2025-2026 tras ganarle en su casa el pasado fin de semana al líder, Arsenal.

Sin embargo, los “citizens” tenían que ratificar dicho triunfo este miércoles, en un partido pendiente por la fecha 34 ante el Burnley.

En Turf Moor, eso sí, el elenco dirigido por Pep Guardiola resolvió tempranamente el tema.

Esto, pues, a los 5 minutos, el goleador de la Premier League, Erling Haaland, abrió la cuenta con un gran contragolpe.

¡¡GUARDIOLA QUIERE PREMIER!! Erling Haaland aprovechó una gran habilitación y definió bien para el primero del Manchester City vs. Burnley.



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Manchester City mantuvo el dominio ante un elenco que está aún peleando por evitar el descenso y al minuto 54 pudo ampliar diferencias, pero Haaland envió un remate al poste derecho.

¡EL ANDROIDE TUVO SU DOBLETE! El palo le negó el segundo a Haaland vs. Burnley.



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Burnley, con más pundonor que juego, intentó buscar el empate sin éxito, con lo que Manchester City abrochó el 1-0 con que igualaron al Arsenal en 66 puntos, igualando también incluso en la diferencia de goles: +37.

Todo a falta de cinco fechas para el final de la Premier League, donde los “citizens” solo sacan ventaja por la cantidad de goles a favor: 66 del elenco de Pep Guardiola contra 63 de los dirigidos de Mikel Arteta.

El torneo inglés está más igualado que nunca y así podría ser hasta el final: Manchester City deberá jugar ante Everton (V), Brenford (L), Bournemouth (V), Crystal Palace (L) y Aston Villa (L), mientras que Arsenal tendrá que medirse contra Newcastle (L), Fulham (L), West Ham (V), Burnley (L) y Crystal Palace (V).