Extécnico de la U protagoniza accidente de tránsito en Argentina: chocó con una moto y hay dos heridos

El extécnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, generó preocupación en las últimas horas luego de protagonizar un accidente de tránsito durante la madrugada de este miércoles mientras se dirigía al entrenamiento de su actual equipo, Newell’s Old Boys.

Según reportó la prensa argentina, el incidente se produjo en la ciudad de Rosario, específicamente en la intersección de las calles Córdoba y Alsina, cuando —por causas que aún se investigan— la camioneta que conducía el estratega de 64 años colisionó con una motocicleta en la que viajaba una pareja.

Tras el impacto, Kudelka y sus colaboradores resultaron ilesos, mientras que los ocupantes del vehículo menor sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al Sanatorio Ipam para su evaluación.

De acuerdo a los reportes médicos iniciales, ambos afectados se encuentran fuera de riesgo vital, aunque la conductora de la moto sufrió contusiones en la espalda, mientras que su acompañante presentó una lesión en una de sus muñecas. Además, se constató que solo uno de ellos portaba el casco reglamentario al momento del choque.

Luego de presentarse en la 2.ª Comisaría de Rosario para cumplir con los trámites correspondientes, el propio DT habló con la prensa local para dar tranquilidad. “Me comuniqué con ellos y están bastante bien, gracias a Dios, son cosas que pasan”, expresó el extécnico azul en conversación con Cadena 3.

Respecto al incidente, Kudelka explicó: “El semáforo estaba intermitente todavía, son accidentes no previstos. Voy muy temprano a trabajar y ocurrió esto”. En esa lína, afirmó que la motocicleta fue la que impactó su vehículo, versión que deberá ser ratificada por los peritajes policiales.