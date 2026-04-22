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VIDEO. ¡Alarma total! Uno de los mejores jugadores del mundo se lesiona a 50 días del Mundial 2026

El crack español tuvo que pedir el cambio tras sufrir una dolencia muscular.

Javier Catalán

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Getty Images / Michael Regan - FIFA

Por unos segundos, el corazón de muchos se detuvo en España mientras veían el partido de Barcelona ante Celta de Vigo, ya que, tras anotar la apertura de la cuenta de penal, Lamine Yamal tuvo que pedir el cambio por lesión.

El extremo de 18 años sufrió una falta dentro del área y fue él mismo quien ejecutó desde los 12 pasos. Sin embargo, tras convertir, miró al banquillo e hizo el gesto de sustitución, para luego arrojarse al suelo.

Allí fue atendido durante cerca de tres minutos por el cuerpo médico, mientras que el segundo lugar en el Balón de Oro se tapaba la cara. Finalmente, abandonó el terreno de juego caminando y se dirigió directamente a la zona de vestuarios.

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Todo indica que se trataría de una lesión muscular en el abductor derecho, aunque habrá que esperar los exámenes y la información oficial del Barcelona, en una situación que no solo preocupa a los “blaugranas”, sino a todo el país.

Esto, porque restan solo 50 días para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, y una lesión de gravedad podría significar llegar en condiciones mermadas a la Copa del Mundo o, incluso, perderse la competición.

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