La lucha por el título de la Premier League 2025-26 está al rojo vivo. Este domingo, en un duelo decisivo en el Etihad Stadium, Manchester City derrotó por 2-1 a Arsenal y quedó a solo tres puntos de alcanzar a los “Gunners” en la cima de la tabla de posiciones.

El partido comenzó favorable para el equipo de Pep Guardiola, que abrió el marcador en los primeros minutos por medio de Rayan Cherki (16′). Sin embargo, el elenco de Mikel Arteta logró igualar rápidamente la cuenta gracias al gol de Kai Havertz (18′), quien aprovechó un grosero error de Gianluigi Donnarumma.

Pese al fallo del portero italiano, los locales lograron dar el golpe definitivo en el complemento y encontraron el tanto de la victoria mediante Erling Haaland (65′). El delantero noruego no perdonó en el área rival y de zurda manda el balón al fondo de la portería para decretar el definitivo 2-1.

Con este resultado, Manchester City se ubicó en el segundo lugar de la tabla con 76 puntos y un partido por disputar. En tanto, Arsenal se mantuvo en la primera ubicación con 70 puntos, aunque podría ceder el liderato en caso de que los “Citizens” ganen su duelo pendiente.

El próximo desafío del elenco de Guardiola será como visitante ante Burnley el miércoles 22 de abril a las 15:00 horas de Chile. Por su parte, los dirigidos por Arteta deberán recibir a Newcastle el sábado 25 a las 12:30 horas en el Emirates Stadium.

Revisa los goles del triunfo de Manchester City ante Arsenal

¡UFFF LO QUE HIZO CHERKI POR FAVOR! ¡GOLAZO DEL MANCHESTER CITY, QUE LE QUIERE ALCANZAR AL ARSENAL!



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¡NOOO GIGIO! ¡BLOOPER DE DONNARUMMA Y GOL DE HAVERTZ PARA EL ARSENAL!



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