Ministra Duco se disculpa tras frase sobre prioridades de ropa en el deporte: “Las palabras no fueron las adecuadas”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, ofreció disculpas tras la controversia generada por sus declaraciones en las que señaló que la prioridad de su cartera sería “entregarle ropa linda a los deportistas”.

Sus palabras provocaron críticas en distintos sectores, especialmente por considerar que relativizaban otras necesidades urgentes del alto rendimiento.

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Desde el Congreso, la secretaria de Estado reconoció que “las palabras no fueron las adecuadas”, aunque aclaró que el fondo de su planteamiento sigue vigente. En ese sentido, explicó que la indumentaria deportiva es relevante, particularmente para el equipo paralímpico, debido a sus necesidades específicas.

“Acabo de salir de la comisión de diputados, donde presentamos varias leyes relacionadas con las verdaderas prioridades del Ministerio del Deporte, que son legislar (...) obviamente, quiero pedir disculpas”, detalló.

La ministra Duco detalló que sus dichos se dieron en el contexto de una reunión con el Team ParaChile, donde, según afirmó, el presidente del equipo, Sebastián Villavicencio, solicitó aumentar el presupuesto destinado a equipamiento.

“Sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura de que es muy importante para los chilenos, en especial para el team paralímpico”, expuso.

“Entiendo la polémica que se ha generado y quiero decir que que que también lo entiendo y no lo tomo para nada personal”, agregó.

Finalmente, la tiutlar del Deporte afirmó que “ser ministra es una tremenda responsabilidad, que tengo que tomar ese peso.