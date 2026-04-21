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Ante apertura del PDG a respaldar Plan de Reconstrucción Nacional: oposición los llama a “no dilapidar su capital político”

Tras reuniones con ministros, diputados del PDG destacaron avances en las tratativas y manifestaron apertura a respaldar el proyecto del Ejecutivo.

Martín Neut

Partido de la Gente (PDG)

Partido de la Gente (PDG) / Oscar Guerra

La apertura del Partido de la Gente (PDG) a respaldar el Plan de Reconstrucción Nacional tensionó este martes a la oposición, luego de que varios de sus parlamentarios valoraran las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo en la antesala del ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados.

El debate surge después de la intensa jornada de negociaciones del lunes, cuando el Gobierno confirmó que presentará la iniciativa este miércoles y desplegó gestiones con distintas bancadas para asegurar apoyos.

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Entre los encuentros se vivió una reunión encabezada por el ministro Segpres, José García Ruminot, con diputados del PDG.

Tras esos contactos, la diputada Zandra Parisi aseguró que “van a poder contar con el PDG”, mientras que Javier Olivares sostuvo que “el proyecto me gusta”.

“No dilapiden su capital político”

A su vez, Pamela Jiles afirmó que el aplazamiento de la presentación respondió al peso alcanzado por su colectividad en las tratativas: “El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del Gobierno”.

Las señales de acercamiento provocaron cuestionamientos desde otros sectores opositores. El diputado PPD Raúl Soto emplazó al partido liderado por Franco Parisi y advirtió: “No quemen, no dilapiden su capital político”, criticando un eventual acuerdo con el oficialismo.

En tanto, el frenteamplista Jorge Brito sostuvo que les gustaría “tener la apertura que muestra el gobierno con el PDG” y llamó a alcanzar entendimientos que beneficien directamente a la ciudadanía.

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