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VIDEO. Diputada panameña rechaza posible nombramiento de Ricardo Rincón como embajador: “Fue denunciado por su expareja por lesiones físicas”

Paulette Thomas pidió retirar la eventual nominación y sostuvo que su país no requiere autoridades cuestionadas por hechos de violencia.

Martín Neut

Ricardo Rincón

Ricardo Rincón

La diputada panameña Paulette Thomas cuestionó públicamente la eventual designación del exdiputado chileno Ricardo Rincón como embajador de Chile en Panamá, nombre que ha surgido entre las posibles nominaciones políticas para representar al país en el exterior.

A través de su intervención, la parlamentaria recordó que un embajador es “el representante de más alto rango que un país envía a otro país para manejar la relación entre ambos”, y manifestó su rechazo ante la posibilidad de que Rincón asuma ese cargo.

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Thomas sostuvo que el exparlamentario fue denunciado “de forma civil y penal por su expareja Carolina Hidalgo por lesiones físicas”, por lo que afirmó que “Panamá no necesita un agresor más, y menos representando a tan honorable pueblo”.

El origen de la denuncia

En esa línea, pidió que la eventual nominación sea revertida. “Esperamos que su postulación sea retirada”, señaló.

La diputada cerró su mensaje con un llamado a condenar este tipo de conductas. “Debemos romper el silencio, a los agresores señalarlos y extraerlos de nuestra sociedad. Vengan de donde vengan”, expresó.

En 2003, Carolina Hidalgo denunció por violencia intrafamiliar al hermano de Ximena y Mónica Rincón, tras casi tres años de convivencia. Según un fallo difundido en 2017, relató una agresión ocurrida en julio de 2002, donde aseguró haber recibido golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo.

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