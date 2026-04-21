Cancillería ordena abrir investigación contra funcionarios chilenos que estarían apoyando candidatura de Bachelet en la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó este martes la apertura de una investigación sumaria para indagar la actuación de funcionarios de la misión de Chile ante las Naciones Unidas. La medida, encabezada por el subsecretario Patricio Torres, busca determinar responsabilidades luego de que se revelara que diplomáticos en Nueva York continúan realizando gestiones en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo.

Según publica Ex-Ante, la controversia surge porque el Gobierno de Chile retiró formalmente su patrocinio a dicha candidatura el pasado 24 de marzo, instruyendo explícitamente a todas sus embajadas y misiones que se abstuvieran de realizar cualquier gestión en la materia. Según fuentes gubernamentales, las acciones detectadas no solo atentan contra una instrucción directa, sino que se habrían realizado utilizando medios institucionales y en horario laboral.

Los correos electrónicos y los implicados

El medio citado expone comunicaciones que complican a la delegación. Entre ellas, un correo del 14 de abril enviado por la analista Jimena Prada desde su cuenta institucional a la oficina del presidente de la Asamblea General. En el mensaje, Prada confirmaba una reunión para la candidata con copia al embajador de Brasil, país que asumió el liderazgo del soporte diplomático de Bachelet tras la salida de Chile.

Los dardos apuntan principalmente a Claudio Garrido, representante permanente alterno y actual jefe interino de la misión, quien lideraría un “núcleo de confianza” integrado por Prada, el primer secretario Andrés Borlone y el segundo secretario Pablo Bravo. Todos ellos fueron vistos en primera fila durante la reciente exposición de la exmandataria ante los Estados miembros de la ONU.

El arribo de Roberto Ampuero y el rol de Brasil

Desde la Cancillería aclararon que el único apoyo autorizado para Bachelet es de carácter logístico y protocolar, debido a su condición de exjefa de Estado (como el traslado desde el aeropuerto). Sin embargo, subrayaron que las reuniones, el hospedaje y la agenda estratégica corresponden exclusivamente a la embajada de Brasil.

Esta situación deja un escenario complejo para el nuevo embajador ante la ONU nombrado por el presidente Kast, Roberto Ampuero, quien tiene previsto asumir su cargo en mayo. Según diplomáticos de carrera, la primera tarea de Ampuero será “ordenar” la casa y hacer frente a una mayoría de funcionarios de centroizquierda que, según el Gobierno, han optado por mantener sus lealtades con la gestión anterior de la exembajadora Paula Narváez (PS).