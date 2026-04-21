Les pagaban hasta las compras del supermercado: condenan a tres exfuncionarios del MOP de Arica por red de corrupción
El fallo también declaró culpable a un profesional de la constructora San Felipe S.A., acusado de soborno y lavado de activos en la trama.
Condenan a exfuncionarios del MOP de Arica
00:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica emitió un veredicto condenatorio contra tres exfuncionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y un trabajador de la constructora San Felipe S.A., en el marco de una investigación por corrupción vinculada a contratos de obras públicas en la ciudad.
De acuerdo con lo acreditado en juicio, los exinspectores Genaro Leal y Lilian Medina fueron declarados culpables por negociación incompatible, mientras que el exjefe de seguridad vial Alejandro Aspe fue condenado por cohecho.
Revisa también:
En tanto, Camilo Delgado, ligado a la empresa privada, fue hallado culpable por soborno y lavado de activos.
10 personas condenadas en esta causa
La investigación desarrollada por la Fiscalía de Arica junto a la PDI estableció que los exfuncionarios recibían beneficios económicos para favorecer licitaciones en favor de la constructora.
Entre los antecedentes expuestos, se indicó incluso el pago de compras en supermercados para algunos inspectores.
Con esta resolución, ya son diez las personas condenadas en esta causa, una de las mayores indagatorias por corrupción en obras públicas en la región. Las penas que deberán cumplir los responsables serán informadas el próximo viernes 8 de mayo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.