Con respaldo unánime: Senado aprueba proyecto que impide a condenados por VIF cobrar pensión de sobrevivencia de sus víctimas

La Sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas por delitos graves, como femicidio, homicidio, violación o violencia intrafamiliar, puedan acceder a la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.

La iniciativa obtuvo 36 votos a favor y ahora continuará su tramitación en tercer trámite constitucional.

La propuesta apunta a corregir la normativa vigente, que en algunos casos no impedía que agresores recibieran este beneficio previsional, pese a haber sido condenados por crímenes contra la persona fallecida.

“Prevenir y erradicar la violencia”

Tras la votación, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, valoró el respaldo del Senado y afirmó que “nos parece importante resolver el problema que señalaba este proyecto de ley”.

Ante lo anterior, agregó que como Ejecutivo corresponde “no solamente la implementación de la ley integral sino, especialmente, la prevención y la condena de la violencia contra la mujer”.

La secretaria de Estado sostuvo además que erradicar este tipo de hechos seguirá siendo prioridad para la cartera. “Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es un eje central de nuestra gestión”, señaló.