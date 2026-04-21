;

Podrían durar hasta tres días: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

El evento se produciría este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Podrían durar hasta tres días: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Podrían durar hasta tres días: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile / Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso de probables tormentas eléctricas que afectarían a dos regiones del país en los próximos días.

Dicho evento, podría desarrollarse por hasta tres días y estaría asociado a “precipitaciones aisladas”, según detallaron desde la DMC.

Revisa también:

ADN

El organismo señaló que el aviso se debe a una condición sinóptica “Alta de Bolivia” y afectará a las regiones de Aria y Parinacota y Tarapacá.

El aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la tarde del miércoles 22 y la noche del próximo viernes 24 de abril.

Dichas tormentas eléctricas se desarrollarían: “Preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”, explicó la DMC.

A continuación, los horarios y las zonas en que se producirían las tormentas eléctricas:

  • Región de Arica y Parinacota (cordillera): miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril.
  • Región de Tarapacá (cordillera): jueves 23 de abril.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad