Podrían durar hasta tres días: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile / Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso de probables tormentas eléctricas que afectarían a dos regiones del país en los próximos días.

Dicho evento, podría desarrollarse por hasta tres días y estaría asociado a “precipitaciones aisladas”, según detallaron desde la DMC.

El organismo señaló que el aviso se debe a una condición sinóptica “Alta de Bolivia” y afectará a las regiones de Aria y Parinacota y Tarapacá.

El aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la tarde del miércoles 22 y la noche del próximo viernes 24 de abril.

Dichas tormentas eléctricas se desarrollarían: “Preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”, explicó la DMC.

A continuación, los horarios y las zonas en que se producirían las tormentas eléctricas: