Podrían durar hasta tres días: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile
El evento se produciría este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril. Revisa acá todos los detalles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso de probables tormentas eléctricas que afectarían a dos regiones del país en los próximos días.
Dicho evento, podría desarrollarse por hasta tres días y estaría asociado a “precipitaciones aisladas”, según detallaron desde la DMC.
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El organismo señaló que el aviso se debe a una condición sinóptica “Alta de Bolivia” y afectará a las regiones de Aria y Parinacota y Tarapacá.
El aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la tarde del miércoles 22 y la noche del próximo viernes 24 de abril.
Dichas tormentas eléctricas se desarrollarían: “Preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”, explicó la DMC.
A continuación, los horarios y las zonas en que se producirían las tormentas eléctricas:
- Región de Arica y Parinacota (cordillera): miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril.
- Región de Tarapacá (cordillera): jueves 23 de abril.
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