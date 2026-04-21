La Roja Femenina saca cuentas alegres de la triple fecha de abril y escala en el ranking FIFA / Fuji Croz - Comunicaciones FFCh

La selección chilena femenina completó una dura seguidilla de partidos por la Liga de Naciones, instancia que entrega la clasificación al Mundial 2027.

El plantel dirigido por Luis Mena perdió en Valparaíso ante Argentina y luego fue hasta Colombia para caer con las cafetaleras.

Eso sí, en la última fecha, mantuvo sus chances de ir al repechaje luego de imponerse ante Uruguay en el Centenario.

Dicho rendimiento dejó a La Roja Femenina en el cuarto lugar de la tabla a falta de dos partidos por jugar, aunque el elenco nacional tiene solo un duelo en junio, contra Ecuador.

En la actualización del ranking FIFA este martes, Chile sacó cuentas alegres, pues tras el balance de estos encuentros subió tres lugares para instalarse en el puesto 44, cuestión que las deja quintas a nivel sudamericano.

España lidera el escalafón planetario, donde Brasil es el mejor elenco a nivel femenino de este continente al ubicarse sexto.

Colombia ocupa el lugar 20, Argentina el 30 y Venezuela el 43, todos mejores que Chile, que supera a Paraguay (45), Ecuador (63), Perú (75) y Bolivia (109).