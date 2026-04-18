La Roja Femenina gana por primera vez como visitante en la Liga de Naciones y mantiene sus chances de clasificar al Mundial 2027 / Fuji Croz - Comunicaciones FFCh

La selección chilena femenina debió esperar hasta la séptima fecha para lograr su primer triunfo fuera de casa por la Liga de Naciones, en un triunfo vital sobre Uruguay para sostener las chances de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

En el Centenario, eso sí, el arranque para las nacionales fue de terror, como es la tónica de las visitas de diversas selecciones masculinas a dicho recinto.

Esto considerando que apenas a los 5 minutos, Pamela González abrió la cuenta para Uruguay con un cabezazo a contrapie para batir con facilidad a Tiane Endler.

Eso sí, Chile reaccionó rápidamente tras una arremetida de Mary Valencia para igualar al minuto 9.

Uruguay siguió machacando y pudo disponer de un penal por falta de Fernanda Pinilla, pero la intervención del VAR anuló la sanción.

El elenco nacional fue haciendo mejor pie en el segundo lapso y nuevamente la herramienta tecnológica benefició a La Roja Femenina.

Esto cuando, tras otra corrida de Mary Valencia, Michelle Olivares anotaba el 2-1 a los 70 minutos, el cual fue validado minutos después luego del chequeo VAR.

La tranquilidad llegó para Chile cuando, luego de una lucida maniobra personal, Vaitiare Pardo anotó el tercer gol en Montevideo al minuto 76.

Ya con el marcador en contra, las uruguayas entraron derechamente a golpear, lo que derivó en que las locales terminaran con 10 jugadoras por un planchazo de Agustina Gómez sobre Pardo.

Con esta victoria por 3-1, las dirigidas de Luis Mena llegaron a 10 puntos, ubicándose terceras en la tabla de la Liga de Naciones, conservando sus chances de clasificar al repechaje del Mundial 2027 de cara a la última fecha doble de junio, donde solo jugarán un encuentro, de local, ante Ecuador.