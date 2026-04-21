Pedro Troglio, técnico de Banfield, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa luego de empatar 0-0 con Independiente Rivadavia este lunes, por el Torneo Apertura del fútbol argentino.

El entrenador trasandino no se guardó nada y encaró a un grupo de periodistas que exigieron su salida por la opaca campaña de Banfield en la presente temporada.

“Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, eso es de muy mala gente. Porque uno puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas”, partió señalando el DT de 61 años.

Siguiendo con su descargo, Toglio le dijo a los periodistas presentes que “no pueden darse el lujo de echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta’, yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”.

“Me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador de fútbol que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco. Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos se esconden y ni siquiera son hinchas de Banfield...”, agregó el estratega argentino.

Por último, Pedro Troglio le dejó una seria advertencia a los periodistas que pidieron su salida: “Tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta un cierto lugar”.