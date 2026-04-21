;

VIDEO. DT argentino explota en plena conferencia de prensa: “Piden mi cabeza y se esconden... Tengan cuidado”

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, no se guardó nada y encaró a un grupo de periodistas que exigieron su salida.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Pedro Troglio, técnico de Banfield, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa luego de empatar 0-0 con Independiente Rivadavia este lunes, por el Torneo Apertura del fútbol argentino.

El entrenador trasandino no se guardó nada y encaró a un grupo de periodistas que exigieron su salida por la opaca campaña de Banfield en la presente temporada.

“Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, eso es de muy mala gente. Porque uno puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas”, partió señalando el DT de 61 años.

Revisa también:

ADN

Siguiendo con su descargo, Toglio le dijo a los periodistas presentes que “no pueden darse el lujo de echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta’, yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”.

“Me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador de fútbol que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco. Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos se esconden y ni siquiera son hinchas de Banfield...”, agregó el estratega argentino.

Por último, Pedro Troglio le dejó una seria advertencia a los periodistas que pidieron su salida: “Tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta un cierto lugar”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad