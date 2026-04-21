Histórico de la U cuestiona la longeva delantera azul: “Había muchas posibilidades de que saliera mal”

Universidad de Chile se prepara para el Clásico Universitario tras dos partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera, donde la principal falencia del equipo ha estado en la delantera, que no ha logrado asentarse, ya sea por rendimiento o lesiones.

En las primeras diez fechas del torneo, los tres centrodelanteros se han lesionado. Primero fue Octavio Rivero, quien alcanzó a disputar algunos partidos y ahora será baja por más de seis meses. Luego, Juan Martín Lucero, que ya se recuperó, pero no ha rendido conforme a lo esperado. Por último, Eduardo Vargas, quien venía siendo titular y sumando la mayor cantidad de minutos, terminó sufriendo molestias musculares en el duelo ante Ñublense.

En conversación con ADN Deportes, Mariano Puyol, histórico capitán de los azules en los años noventa, se refirió al complejo momento goleador que atraviesa la U, apuntando directamente a la gerencia deportiva por conformar un ataque muy veterano.

“Yo creo que fue una apuesta que podía salir bien, pero también había muchas posibilidades de que saliera mal, por la edad de los jugadores. Tener a tres jugadores de más de 34 años, obviamente los hace más propensos a lesiones”, afirmó el exvolante.

En ese contexto, el campeón de la Copa Chile en 1979 planteó la necesidad de dar más oportunidades a los canteranos del club. “Yo creo que la U tendría que haber refrescado su delantera. No digo haber traído otros jugadores, pero sí haber considerado algunos más jóvenes, que le den más dinámica al ataque. Hubiera sido una bonita mixtura: jugadores de experiencia con jugadores jóvenes, que los tiene la U, pero hay que atreverse a ponerlos”, cerró Mariano Puyol.