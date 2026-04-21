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VIDEOS. Tras Portugal, otro europeo: La Roja afina detalles para cerrar otro amistoso en junio

Felipe Correa, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, confirmó que están en negociaciones para agendar un nuevo duelo en la fecha FIFA de junio.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Phil Walter

La selección chilena sigue en su proceso de reconstrucción con miras al Mundial 2030, donde la Sub 17 ha sido la generación que más resultados ha conseguido en el último tiempo.

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile, conversó con DSports acerca de la nueva clasificación al Mundial Sub 17 y, además, confirmó que están en busca de un nuevo amistoso ante una selección europea para la fecha FIFA de junio.

“Estamos muy contentos con el resultado de la Sub 17. Es un quinto lugar que, además de darnos la clasificación al Mundial por segundo año consecutivo, genera nuevas instancias competitivas que son muy importantes para la formación de jugadores y va consolidando parte del proyecto de selecciones juveniles”, comenzó diciendo el exdirector de Universidad Católica.

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“Vemos que hay un grupo de jugadores que se puede proyectar a futuro para la renovación de la selección, que es lo que buscamos en el mediano y largo plazo, pero, sobre todo, aprovechar estas instancias competitivas de Sub 17, donde hay Sudamericano y Mundial todos los años. Sin duda, poder participar en ellas va a ser muy importante para nuestro proyecto de selecciones”, agregó.

En junio: ante Portugal y otro europeo

La Roja adulta ya tiene confirmado un amistoso para el 6 de junio ante Portugal, en Lisboa, donde el combinado nacional oficiará de sparring de los “lusos” para su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica. Ahora, Felipe Correa confirmó que están en busca de cerrar otro duelo ante una selección europea.

“En la fecha FIFA de junio, que es del 1 al 9, vamos a jugar dos partidos: el 6 de junio contra Portugal y estamos en negociaciones para cerrar un segundo encuentro el día 9. Hemos tenido muchas propuestas para jugar antes, pero nuestro calendario del Campeonato Nacional y la Copa Libertadores tiene partidos la semana anterior, entonces eso no es compatible con nuestra planificación”, afirmó.

“Estamos evaluando distintas opciones y esperamos que de aquí a una semana y media podamos cerrar ese rival. Será un equipo europeo; de hecho, parte de la regulación de la FIFA es que se debe jugar con selecciones de la misma confederación, salvo que exista una distancia menor a cinco horas”, cerró el gerente de selecciones.

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