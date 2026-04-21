El Leicester City supo ser una de las mayores revelaciones en la historia del fútbol tras ganar la Premier League 2015-2016, pero, a una década de la mayor hazaña del balompié inglés, hoy sucumbe hacia el abismo.

Este martes, los “Foxes” empataron 2-2 ante el Hull City y con ello se confirmó su descenso a la League One, equivalente a la tercera división, luego de haber bajado de la Premier apenas la temporada anterior.

¡LEICESTER DESCENDIÓ A LA TERCERA DIVISIÓN INGLESA! Atención al silencio que se generó en todo el King Power Stadium tras el pitazo final...



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Más allá de lo impactante que resulta ver al Leicester caer a la categoría de bronce, no es del todo sorpresivo, considerando los últimos años de la institución.

La caída al abismo del Leicester City

La debacle comenzó en la temporada 2023-2024, cuando descendieron a la Championship pese a tener una de las plantillas más caras de la Premier League. Si bien recuperaron rápidamente la categoría, aquello no fue más que un espejismo, ya que volvieron a caer en la temporada siguiente.

En la presente campaña, ya no eran claros favoritos al ascenso, aunque tampoco candidatos al descenso. Sin embargo, todo se descarriló a comienzos de 2026, cuando fueron sancionados con una reducción de seis puntos por incumplimientos al Fair Play Financiero.

Desde entonces, apenas sumaron una victoria en 12 fechas, lo que los mantuvo en el fondo de la tabla. Este martes, cuando necesitaban ganar ante Hull City para seguir con vida, no pasaron del empate, desatando la desolación en el King Power Stadium.

La temporada 2026-2027 marcará la segunda vez que los “Foxes” jueguen en la League One; la única anterior fue en la campaña 2008-2009.

A diez años del título más emblemático de la Premier League, sumado a destacadas participaciones en competiciones europeas, el Leicester City —ya sin los míticos Jamie Vardy, N’Golo Kanté o Riyad Mahrez— cae al infierno del fútbol inglés.