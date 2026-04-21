;

VIDEO. De campeón histórico a Tercera División: el brutal derrumbe del Leicester City a una década de alzar la Premier League

El equipo que logró la mayor hazaña en la historia del fútbol inglés confirmó este martes su caída al abismo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Plumb Images

El Leicester City supo ser una de las mayores revelaciones en la historia del fútbol tras ganar la Premier League 2015-2016, pero, a una década de la mayor hazaña del balompié inglés, hoy sucumbe hacia el abismo.

Este martes, los “Foxes” empataron 2-2 ante el Hull City y con ello se confirmó su descenso a la League One, equivalente a la tercera división, luego de haber bajado de la Premier apenas la temporada anterior.

Más allá de lo impactante que resulta ver al Leicester caer a la categoría de bronce, no es del todo sorpresivo, considerando los últimos años de la institución.

Revisa también:

ADN

La caída al abismo del Leicester City

La debacle comenzó en la temporada 2023-2024, cuando descendieron a la Championship pese a tener una de las plantillas más caras de la Premier League. Si bien recuperaron rápidamente la categoría, aquello no fue más que un espejismo, ya que volvieron a caer en la temporada siguiente.

En la presente campaña, ya no eran claros favoritos al ascenso, aunque tampoco candidatos al descenso. Sin embargo, todo se descarriló a comienzos de 2026, cuando fueron sancionados con una reducción de seis puntos por incumplimientos al Fair Play Financiero.

Desde entonces, apenas sumaron una victoria en 12 fechas, lo que los mantuvo en el fondo de la tabla. Este martes, cuando necesitaban ganar ante Hull City para seguir con vida, no pasaron del empate, desatando la desolación en el King Power Stadium.

La temporada 2026-2027 marcará la segunda vez que los “Foxes” jueguen en la League One; la única anterior fue en la campaña 2008-2009.

A diez años del título más emblemático de la Premier League, sumado a destacadas participaciones en competiciones europeas, el Leicester City —ya sin los míticos Jamie Vardy, N’Golo Kanté o Riyad Mahrez— cae al infierno del fútbol inglés.

ADN

Getty Images / Michael Regan

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad