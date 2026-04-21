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Decisión final: la U le da una mala noticia a los hinchas “cruzados” antes del Clásico Universitario

Pese a la solicitud del Gobierno, no habrá venta de tickets para los fanáticos de Universidad Católica.

Daniel Ramírez

Decisión final: la U le da una mala noticia a los hinchas “cruzados” antes del Clásico Universitario

Decisión final: la U le da una mala noticia a los hinchas “cruzados” antes del Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A pesar de la solicitud del Gobierno, finalmente la U. de Chile no le venderá entradas a los hinchas “cruzados” para el Clásico Universitario que se jugará este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, por la fecha 11 del campeonato.

La venta de los tickets se había frenado en los últimos días por una petición que hicieron desde el Gobierno para que el partido se jugara con ambas hinchadas en el reducto de Ñuñoa.

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Sin embargo, según información de ADN Deportes, la U no accedió a esta solicitud, argumentando que están “a contrarreloj” para diseñar un nuevo plan de seguridad, considerando que el plan original solo contemplaba un Estadio Nacional lleno de fanáticos azules.

Así las cosas, el resto de las entradas que quedan disponibles no serán destinadas para los seguidores de Universidad Católica. Este martes, la U. de Chile anunció la venta de los últimos boletos para sus hinchas, quienes podrán comprar los tickets a través del sistema PuntoTicket.

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