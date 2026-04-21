Gary Medel alista su regreso en la UC: Garnero deberá tomar una decisión clave pensando en la Libertadores

Universidad Católica vive semanas intensas entre la Liga de Primera y la Copa Libertadores, donde este sábado tendrá un encuentro clave ante Universidad de Chile, para luego viajar a Ecuador y enfrentar a Barcelona de Guayaquil.

Para estas jornadas decisivas, la UC espera contar con el regreso de uno de sus estandartes: Gary Medel, quien no juega desde el debut en la Libertadores ante Boca Juniors debido a una lesión en los isquiotibiales.

Según información de ADN Deportes, el “Pitbull” se realizó exámenes este martes por la tarde y las sensaciones son positivas, aunque en el club planean no apresurar su retorno para evitar recaídas.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la idea de Universidad Católica es que el bicampeón de América, al menos, vaya al banco de suplentes en el Clásico Universitario del sábado en el Estadio Nacional.

A pesar de que su presencia sería clave ante la U, lo ideal para Gary Medel sería seguir esperando y llegar completamente recuperado al duelo ante Barcelona por Copa Libertadores.