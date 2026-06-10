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¿Salvavidas financiero? El multimillonario monto que recibirá el Municipio de Viña del Mar gracias al nuevo barrio Las Salinas

De acuerdo con una investigación, se proyecta un aporte total estimado cercano a los 40 mil millones.

Gonzalo Miranda

Foto referencial | Proyecto Las Salinas

Foto referencial | Proyecto Las Salinas

Un detallado informe elaborado por el Observatorio de Ciudades de la Pontificia Universidad Católica (OCUC), actualizado a mayo de 2026, reveló el millonario impacto económico que significará el desarrollo del proyecto urbano Las Salinas para las arcas de la Municipalidad de Viña del Mar.

De acuerdo con la investigación, se proyecta un aporte total estimado de $38.994 millones de pesos anuales durante un periodo de 13 años. Esta enorme inyección de recursos provendrá de la recaudación por derechos de edificación, patentes comerciales y contribuciones vinculadas a la futura operación del barrio.

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El estudio de la UC detalla que el beneficio financiero para la comuna irá escalando de manera progresiva a medida que avance el proyecto:

  • Año 1 (Inicio): Se estima un ingreso inicial de $267 millones de pesos.
  • Año 13 (Término de la implementación): Los ingresos anuales fijos para el Municipio superarían los $5.377 millones de pesos, impulsados por la actividad económica permanente en la zona.

Para llegar a estas cifras, el OCUC utilizó una metodología basada en la Matriz Insumo-Producto regional para Valparaíso, con datos oficiales del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), midiendo tanto los impactos directos como los indirectos en proveedores, contratistas y consumo de los hogares.

“Recuperación ambiental y desarrollo urbano”

El gerente inmobiliario de Las Salinas, Ernesto Hevia, destacó los hallazgos del informe de la UC, señalando que “la transformación del sector podría generar actividad económica sostenida durante más de una década, combinando recuperación ambiental, desarrollo urbano y creación de nuevas oportunidades para la ciudad”.

En tanto, desde el equipo de investigadores de la Universidad Católica enfatizaron que este tipo de regeneraciones urbanas trascienden la mera intervención física del terreno, funcionando como un motor clave para fortalecer la base productiva y dinamizar las economías locales.

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