Sigue el Caso Sierra Bella: el duro golpe judicial de Irací Hassler que complica al alcalde de Santiago Mario Desbordes

La batalla política y judicial por la fallida compra de la clínica Sierra Bella sumó un nuevo y encendido capítulo.

Este miércoles 10 de junio, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por denuncia calumniosa presentada por la defensa de la diputada Irací Hassler en contra del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Con esta resolución dictada por el juez Patricio Álvarez, los antecedentes fueron remitidos de inmediato al Ministerio Público, lo que da inicio formal a una investigación penal en contra del jefe comunal.

La acción judicial, patrocinada por el abogado penalista Miguel Schürmann, surge como respuesta a una querella previa que Desbordes había presentado por presunto fraude al Fisco en el mismo caso; una causa que la justicia ya había sobreseído definitivamente hace menos de un año al determinar que no existió ningún delito.

En el escrito ingresado a tribunales, la defensa de la diputada Hassler arremetió con dureza contra el edil de Santiago: acusan que Desbordes se ha transformado en un “querellante crónico” que actúa “yendo incluso contra la opinión de la propia Fiscalía”.

Además, sostienen que el alcalde está “instrumentalizando delictivamente y sin tapujos el aparato jurídico penal”. Junto a lo anterior, afirman que Desbordes interpuso la acción criminal “a sabiendas” de que los hechos ya habían sido descartados tras una exhaustiva investigación de más de dos años.

“Que se enfoque en los vecinos”: La reacción de Irací Hassler

Tras confirmarse la admisibilidad de su querella, la diputada Irací Hassler apuntó contra la postura de su sucesor en el municipio: “es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena. La causa Sierra Bella concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno”, dijo.

Asimismo, le envió un directo mensaje al jefe comunal: “Invito al alcalde a enfocarse en las verdaderas necesidades de las y los vecinos de Santiago y no en revivir casos que ya fueron cerrados, solo para hacer un punto político”, cerró.