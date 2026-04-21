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Imitando al Super Bowl, Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo: cómo será y qué artistas están confirmados

La nueva edición de la cita internacional incorporará un inédito espectáculo en la final del torneo.

Felipe Romo

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, en una edición que tendrá muchos cambios en comparación a sus antecesores.

El nuevo reglamento es una de estas modificaciones, a lo que se sumará una nueva implementación que ha generado debate en el entorno del “deporte rey”.

Según confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se va a realizar un show durante el entretiempo de la final del Mundial, con una inspiración en el Super Bowl, uno de los grandes eventos deportivos que se llevan a cabo en uno de los países anfitriones.

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Será un momento histórico para la Copa del Mundo y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo”, declaró el máximo mandatario de la FIFA.

¿Qué artistas hay confirmados para el show en la final del Mundial 2026?

Fue el mismo Infantino quien confirmó que Coldplay será uno de los grupos musicales presentes en el evento, pero aseguró que se sumarán muchos más.

También, comunicó que se llevarán a cabo shows en Times Square durante la realización del torneo.

Quiero agradecer a Chris Martin y Phil Harvey, de Coldplay, quienes trabajarán con nosotros para completar la lista de artistas que actuarán durante el espectáculo de medio tiempo, así como en Times Square”, cerró.

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