James Sinclair embajador del Vaticano: Senadores PS rechazan designación por nexos con la dictadura

Los senadores del Partido Socialista (PS) emitieron una declaración pública este miércoles para manifestar su oposición formal al nombramiento de James Sinclair Manley como nuevo embajador de Chile ante la Ciudad del Vaticano, cargo para el cual fue designado el pasado 4 de junio por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

El cuestionamiento principal de los legisladores radica en los antecedentes públicos que vinculan al diplomático con la destrucción de documentos oficiales pertenecientes a los organismos de inteligencia de la dictadura militar. De acuerdo con el cuerpo de parlamentarios, estos hechos relativos a la memoria histórica hacen imperativa una respuesta aclaratoria por parte del actual Ejecutivo.

Desde la bancada oficialista argumentaron que la nominación en la Santa Sede reviste condiciones particulares debido a la naturaleza del destino. Los senadores enfatizaron que dicha delegación diplomática constituye una sede directamente ligada a los valores éticos, la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, principios que colisionan con las impugnaciones que pesan sobre el designado.

Antecedentes de resistencia diplomática

Esta objeción política se suma a episodios previos en la trayectoria de Sinclair Manley. En julio de 2014, durante el mandato de Michelle Bachelet, la administración gubernamental debió revocar su nombramiento como embajador en Australia, luego de que comunidades de ciudadanos chilenos residentes en ese país organizaran manifestaciones en Camberra antes de la entrega de sus cartas credenciales.

Tras el fallido intento en Oceanía, Sinclair ejerció funciones en la embajada de Singapur, lugar donde en septiembre de 2019 coordinó la recepción del Buque Escuela Esmeralda y la entrega de donaciones culturales chilenas en el marco de las relaciones bilaterales con el país asiático.

El funcionario, quien posee la condición de embajador de carrera retirado, acumuló 42 años de servicio exterior hasta su renuncia en 2019. En su historial institucional destaca su labor como director de Protocolo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y su reciente colaboración técnica con la Oficina del Presidente Electo (OPE) en el periodo de instalación del actual mandatario.