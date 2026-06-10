Los Tenores, entre las disculpas de Javier Correa y la investigación por traspasos en la U de Chile / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de junio, nuestros panelistas supieron de la pedida de disculpas de Javier Correa a los árbitros por sus críticas tras la caída ante Huachipato en la Copa de la Liga

Leonardo Burgueño, Cristián Arcos, Víctor Cruces, Felipe Puccio y Carlos Costas también debatieron por las opciones que maneja Colo Colo para buscar un “10″ en el mercado de fichajes.

También analizaron los antecedentes de traspasos desde Huachipato y Ñublense a la U de Chile que están en la mira de la justicia, junto con la denuncia respecto a la agresión de un hincha de Unión Española al hijo de un futbolista de San Felipe en el Estadio Santa Laura.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.