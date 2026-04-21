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Empresa contratada por casi $700 millones en Hospital Sótero del Río pertenecía a médico del recinto

La Contraloría instruyó un sumario para detectar las eventuales responsabilidades. Además ordenó una fiscalización.

Martín Neut

Hospital Sotero del Río

Hospital Sotero del Río / JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO

La Contraloría General de la República anunció el inicio de un sumario administrativo y una fiscalización al Hospital Sótero del Río, luego de detectar la contratación de una empresa cuyo principal propietario era un médico que se desempeñaba en el mismo recinto asistencial.

Según informó el organismo, el hospital adjudicó por $680.271.966 los “servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología” a la sociedad TRAUMAHARD Ltda.

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La entidad fiscalizadora explicó que, aunque en los antecedentes se indicó que el facultativo mantenía una participación minoritaria de 8%, también era dueño del 98% de otra sociedad que concentraba el 92% restante de la empresa contratada, por lo que figuraba como su principal beneficiario.

“El contrato no está debidamente fundado”

La Contraloría recordó que la Ley N°19.886 prohíbe a los organismos públicos celebrar contratos con funcionarios de la misma institución o con sociedades vinculadas a estos, salvo excepciones justificadas.

Sin embargo, advirtió que en este caso “la resolución que aprobó el contrato no está debidamente fundada como lo exige la ley”.

Por ello, el organismo resolvió instruir un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas al interior del hospital.

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