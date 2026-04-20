;

Contraloría destapa millonarios gastos de municipios en fiestas sin justificación entre 2024 y 2025: revisa cuáles lideran la lista

El ente fiscalizador detectó desembolsos en actividades sin respaldo normativo y detalló comunas con mayores montos a nivel nacional.

Martín Neut

Contraloría destapa millonarios gastos de municipios en fiestas sin justificación entre 2024 y 2025: revisa cuáles lideran la lista

La Contraloría General de la República publicó el listado de celebraciones revisadas en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, informe que analizó los gastos municipales destinados a festividades durante 2024 y 2025 con recursos públicos.

El organismo explicó que el estudio incluyó fechas como el Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre. En cambio, quedaron fuera Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, aniversarios comunales, fiestas costumbristas y actividades de verano.

Revisa también:

ADN

“La Contraloría excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que son transversales o representativas de cada zona geográfica”, indicó la entidad.

Asimismo, precisó que sí fueron consideradas actividades que “no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695”, mencionando como ejemplo Halloween, Día de la Sonrisa y Día de la Primavera.

Las comunas que más gastaron

En 2024, el promedio nacional de gasto fue de $51 millones. El ranking lo encabezó Vitacura con $543 millones, seguida por Alto Hospicio ($401 millones) y Padre Las Casas ($390 millones). También figuraron Valparaíso ($290 millones), La Unión ($265 millones) y Padre Hurtado ($246 millones).

Para 2025, el promedio bajó a $38 millones y el listado cambió de líder: Copiapó encabezó con $338 millones, seguido por Coquimbo ($293 millones) y Antofagasta ($275 millones). Luego aparecieron Iquique ($260 millones), Providencia ($231 millones) y Alto Hospicio ($223 millones).

Revisa acá el listado completo:

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad