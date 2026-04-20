Contraloría destapa millonarios gastos de municipios en fiestas sin justificación entre 2024 y 2025: revisa cuáles lideran la lista

La Contraloría General de la República publicó el listado de celebraciones revisadas en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, informe que analizó los gastos municipales destinados a festividades durante 2024 y 2025 con recursos públicos.

El organismo explicó que el estudio incluyó fechas como el Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre. En cambio, quedaron fuera Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, aniversarios comunales, fiestas costumbristas y actividades de verano.

“La Contraloría excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que son transversales o representativas de cada zona geográfica”, indicó la entidad.

Asimismo, precisó que sí fueron consideradas actividades que “no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695”, mencionando como ejemplo Halloween, Día de la Sonrisa y Día de la Primavera.

Las comunas que más gastaron

En 2024, el promedio nacional de gasto fue de $51 millones. El ranking lo encabezó Vitacura con $543 millones, seguida por Alto Hospicio ($401 millones) y Padre Las Casas ($390 millones). También figuraron Valparaíso ($290 millones), La Unión ($265 millones) y Padre Hurtado ($246 millones).

Para 2025, el promedio bajó a $38 millones y el listado cambió de líder: Copiapó encabezó con $338 millones, seguido por Coquimbo ($293 millones) y Antofagasta ($275 millones). Luego aparecieron Iquique ($260 millones), Providencia ($231 millones) y Alto Hospicio ($223 millones).