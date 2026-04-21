¿Por qué a veces no ves lo que tienes al frente? la explicación detrás de la ‘ceguera por falta de atención’

En la cotidianidad del hogar, de vez en cuando se da un escenario bastante particular en el que una persona, tras realizar una búsqueda exhaustiva, asegura que un objeto se ha perdido o desaparecido.

Sin embargo, solo unos instantes después llega otra persona, se acerca al mismo lugar y logra encontrarlo con mucha facilidad, resultando que estaba frente a los ojos de quien buscaba.

Aunque parece un descuido o falta de voluntad, la ciencia revela que este episodio es una prueba más que demuestra que nuestro sistema visual es imperfecto.

Este proceso, conocido técnicamente como “búsqueda visual“, no depende solo de la capacidad de nuestros ojos, sino de cómo el cerebro filtra la información.

Para comprender por qué ‘miramos sin ver’, es necesario analizar la anatomía de la retina. El centro de esta, llamado fóvea, es el responsable de nuestra visión más nítida.

Sin embargo, su alcance es bastante reducido: equivale aproximadamente al tamaño de la uña del pulgar visto a la distancia con el brazo extendido.

Para compensar esta limitación, el ojo realiza movimientos rápidos y constantes llamados “sacadas”. Estos saltos permiten que el cerebro construya una imagen del entorno.

No obstante, el cerebro no puede procesar cada detalle de una escena al mismo tiempo. En su lugar, actúa como un foco que ilumina áreas específicas, dejando el resto en una especie de ‘segundo plano’ informativo.

El cerebro solo ve lo que espera

La prueba más contundente de este fenómeno es la ceguera por falta de atención. Un estudio clásico de psicología muestra a personas (bajo cierta concentración) una serie de pases de pelota de baloncesto.

En medio de la acción, un sujeto disfrazado de gorila atraviesa la escena. Increíblemente, cerca del 50% de los observadores no nota su presencia.

El cerebro está tan enfocado en la tarea asignada que descarta el resto de los estímulos, aunque sean tan obvios como un simio en una cancha.

Una vez que la luz entra al ojo, se dirige a zonas como el lóbulo parietal (vía dorsal), que gestiona la percepción espacial. Si este sistema no otorga prioridad a un objeto, este simplemente no ‘existe’ para nuestra consciencia.

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Diferencias de género en la búsqueda

Bajo este escenario existe un debate persistente sobre si el género influye en esta capacidad. Según las investigaciones, hay matices en el rendimiento.

Por su parte, las mujeres suelen mostrar una ligera ventaja al localizar objetos en entornos con mucho desorden, gracias a patrones de exploración más sistemáticos.

En tanto, los hombres tienden a destacar en navegación espacial a mayor escala y en la rotación mental de objetos tridimensionales.

La doctora Michelle Spear, profesora de Anatomía de la Universidad de Bristol, explica que la efectividad depende de cómo movemos los ojos.

Según la experta, una búsqueda metódica cubre más superficie, mientras que movimientos oculares más amplios pueden dejar puntos ciegos donde se esconden las llaves o las tijeras.

Un algoritmo de predicción

En definitiva, la búsqueda visual no es un escaneo pasivo, sino un proceso activo de adivinación. El cerebro utiliza la experiencia previa para predecir dónde debería estar un objeto. Si la realidad no coincide con esa expectativa, el objeto permanece invisible.

“El cerebro constantemente adivina dónde es probable que se encuentre algo y dirige la atención en consecuencia”, señala Spear sobre la naturaleza de este proceso.

Por lo tanto, la próxima vez que alguien jure que buscó y no vio nada, es muy probable que no esté mintiendo bajo su perspectiva. Como concluye la especialista: “Simplemente no ha buscado de la manera correcta”.