Amnistía Internacional advierte a Presidente Kast por posibles indultos a uniformados: “Habrá que recurrir a organismos internacionales”

En medio de la presentación de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos, Amnistía Internacional Chile levantó una severa señal de alerta frente a los recientes lineamientos del Gobierno, particularmente respecto al anuncio de posibles indultos a uniformados condenados por crímenes cometidos durante el estallido social.

En entrevista con La Prueba de ADN, el director de la organización, Rodrigo Bustos, expresó su profunda preocupación por la señal entregada por el Presidente Kast el pasado 12 de marzo, a solo un día de haber asumido el mandato. Bustos enfatizó que esta medida de indultar a agentes del Estado no había sido planteada durante la campaña presidencial y representa un grave retroceso.

Delitos gravísimos y una cifra mínima de condenas

Desde la organización detallaron que la justicia ha operado de forma muy limitada en estos casos. Según indicó Bustos, las condenas actuales representan menos de un 2% del total de las causas vinculadas al estallido social. Además, subrayó la naturaleza de los crímenes por los cuales estos agentes se encuentran privados de libertad: “Las condenas que hay (...) son por homicidio, por lesiones gravísimas, por tortura, por apremio ilegítimo”.

Frente a la gravedad de estos delitos, el director de Amnistía Internacional instó directamente al Mandatario a echar pie atrás con la iniciativa. “Instamos al presidente Kast a que no indulte a personas condenadas por delitos tan graves. Sería absolutamente incoherente con su discurso de mayor seguridad para todos y todas las chilenas”, sentenció.

Giro político y acciones a seguir

Para Amnistía Internacional, este anuncio se enmarca en un giro del Gobierno, alejándose de su programa original centrado en el control de la inmigración, el crecimiento económico y la seguridad, para adentrarse en lo que algunos sectores denominan una “batalla cultural”. Bustos señaló que en los primeros 40 días de administración se han observado medidas que contradicen los avances que venían impulsando distintos gobiernos chilenos anteriores en diversas materias.

Ante este escenario, la advertencia de la entidad fue categórica. En caso de que el Ejecutivo decida perseverar con la liberación de los uniformados condenados, la organización tomará medidas. “Esperamos que no lo haga, si no habrá que recurrir a organismos internacionales”, adelantó el director, concluyendo de forma tajante que “desde Amnistía no nos vamos a quedar de brazos cruzados si finalmente avanza o continúa con estos retrocesos”.