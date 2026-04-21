Emergencia química y doble colisión paralizan General Velásquez: taco kilométricos por derrame de ácidos corrosivos

Durante la noche de este martes 21 de abril se registró una compleja situación vehicular en la Autopista General Velásquez a la altura de Américo Vespucio, en Santiago.

El origen del problema fue un choque entre un camión y una camioneta menor, cuando esta última se encontraba averiada en la segunda pista, siendo alcanzada por el vehículo mayor.

Este incidente desató problemas mayores debido a que el camión transportaba sustancias químicas altamente corrosivas.

De acuerdo a la información preliminar (vía T13), se trataba de una carga de ácido sulfónico, ácido peracético y ácido alquilsulfónico.

Personal de emergencia especializado en este tipo de incidentes llegó hasta el lugar para controlar la situación, teniendo que trabajar en la separación y recolección de los elementos. Además, se constató que no se contaba con la rotulación correspondiente.

A raíz de esto, se originó una congestión de proporciones considerables, con la autopista cortada en ambos sentidos.

Se estima que los trabajos de limpieza y despeje podrían extenderse por al menos cinco horas más, afectando gravemente el tránsito.

Segundo choque agrava el colapso

Mientras el personal de Bomberos trabajaba en la contención de los ácidos, la densa congestión vehicular provocó un segundo accidente por alcance apenas 500 metros más atrás del punto crítico.

Este segundo incidente involucró a otro camión y cinco vehículos menores. Aunque no se reportaron heridos de extrema gravedad, este nuevo choque terminó por sellar el bloqueo de la ruta.

De esta manera, Carabineros se vio obligado a desviar el flujo vehicular hacia Vespucio Sur y la caletera, las cuales poco a poco fueron saturando.

A esta hora, el tránsito hacia el sur permanece interrumpido entre Salvador Allende y Avenida Los Espejos. Las autoridades hacen un llamado a preferir vías alternativas y evitar el sector de General Velásquez, ya que el tiempo de espera para quienes se encuentran en el lugar es indeterminado.