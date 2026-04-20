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VIDEO. Vicente Pizarro se viste de héroe con su primer gol en Rosario Central: así reaccionó Jorge Almirón

El volante chileno le dio una agónica victoria a su equipo frente a Sarmiento, por el Torneo Apertura del fútbol trasandino.

Daniel Ramírez

@rosariocentral / Getty Images

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Vicente Pizarro anotó anoche su primer gol en Argentina y además le dio la victoria a Rosario Central ante Sarmiento, en un duelo disputado por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol trasandino.

El formado en Colo Colo marcó el 2-1 definitivo en el último minuto de los descuentos. De esta manera, el cuadro “canalla” terminó festejando un triunfo agónico gracias a la anotación del volante chileno.

Esto dijo Almirón tras el primer gol de Pizarro en Argentina

Luego del partido, el técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, se mostró contento por el primer gol de Vicente Pizarro en el futbol argentino. “Hoy por fin se le dio el gol, porque hace un gran esfuerzo para el equipo. Lo venía buscando y se le negaba. Siempre llega al área y hoy la pudo meter. En Paraguay casi anota también”, señaló el ex DT de los albos.

Con esta victoria, el conjunto rosarino llegó a los 24 puntos y quedó en el cuarto puesto de la tabla del Grupo B del torneo. En la próxima fecha, el equipo que dirige Almirón visitará al colista del grupo, Estudiantes de Río Cuarto.

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