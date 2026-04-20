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Malas noticias para Ortiz: dos bajas clave en Colo Colo para enfrentar a la UdeC

Según información de ADN Deportes, tanto Joaquín Sosa como Fernando De Paul no viajarán a Collao debido a lesiones musculares.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo volvió a perder tras más de un mes este domingo y cedió su liderato en la Liga de Primera, pero los puntos no son lo único que perdieron los albos.

En la derrota por la cuenta mínima ante Palestino, dos futbolistas del “Cacique” debieron ser reemplazados por molestias físicas: Joaquín Sosa y Fernando De Paul.

Este lunes, ADN Deportes pudo confirmar que tanto el defensor uruguayo como el arquero se perderán el siguiente partido ante Universidad de Concepción.

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El zaguero, que ha sido un habitual titular para Fernando Ortiz, padece un desgarro en su gemelo derecho y será una baja importante para la línea defensiva de Colo Colo, que además tampoco podrá contar con Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso de Fernando De Paul, también se realizó exámenes este lunes por problemas musculares y su presencia también esta descartada en Collao para enfrentar a la UdeC.

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