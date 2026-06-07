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Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes agreden a persona mayor y amenazan a estudiante extranjera

Cinco sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la comuna, intimidaron a sus ocupantes y sustrajeron especies de valor. La PDI investiga el caso y busca identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.

Verónica Villalobos

Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes agreden a persona mayor y amenazan a estudiante extranjera

Santiago

Un violento asalto bajo la modalidad de turbazo afectó a una familia de Ñuñoa durante la tarde de este sábado, luego que un grupo de delincuentes ingresara por la fuerza a una vivienda y mantuviera bajo amenaza a sus ocupantes durante cerca de diez minutos.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, los atacantes, descritos como jóvenes de entre 16 y 20 años, actuaron armados con cuchillos y lograron acceder al inmueble tras forzar el portón de entrada. Una vez en el lugar, sorprendieron a un adulto mayor de 82 años que abrió la puerta pensando que se trataba de un familiar.

La víctima fue derribada, obligada a sentarse en una silla y cubierta con una manta mientras los delincuentes registraban distintas dependencias de la vivienda. Entre los afectados también se encontraba una estudiante de nacionalidad india que cursa un doctorado en Física en Chile, quien fue intimidada durante el robo. Según la policía, las dificultades de comunicación derivadas de la barrera idiomática complejizaron aún más la situación.

Los antisociales lograron sustraer equipos tecnológicos, joyas y otras pertenencias antes de escapar. En medio del asalto, el nieto del adulto mayor consiguió refugiarse en una habitación y alertar a terceros para solicitar ayuda.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, que realizan diligencias para reconstruir la ruta de escape de los involucrados y determinar su identidad. Hasta ahora no se registran detenidos.

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