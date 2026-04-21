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VIDEO. Recordó a Mandela y citó ‘Gracias a la Vida’ de Violeta Parra: así cerró Bachelet su discurso ante la ONU

La exmandataria apeló a reconstruir la confianza en el liderazgo multilateral, planteó su disposición a asumir el cargo y cerró su intervención con referencias a Nelson Mandela y Violeta Parra.

Gabriel Martínez

NEW YORK, UNITED NATIONS - APRIL 21: Former Chilean President, Michelle Bachelet Jeria speaks to the UN press after her next UN Secretary-General interactive dialogues with delegates at the UN Headquarters, New York City, U.S., on Tuesday, April 21, 2026. (Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images)

NEW YORK, UNITED NATIONS - APRIL 21: Former Chilean President, Michelle Bachelet Jeria speaks to the UN press after her next UN Secretary-General interactive dialogues with delegates at the UN Headquarters, New York City, U.S., on Tuesday, April 21, 2026. (Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La expresidenta Michelle Bachelet presentó su propuesta para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas, marcando su discurso con un llamado a la esperanza, el diálogo y la cooperación internacional.

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En su intervención, sostuvo que el mundo enfrenta un escenario complejo que exige “encender la confianza en el liderazgo de las Naciones Unidas”, apelando a una conducción decidida en medio de un contexto global incierto.

En esa línea, Bachelet citó el legado de Nelson Mandela y afirmó que responde “humildemente al llamado” de servicio, “ofreciendo mi experiencia para liderar esta organización”. Además, para cerrar su discurso, citó parte de la canción “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.

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