VIDEO. Recordó a Mandela y citó ‘Gracias a la Vida’ de Violeta Parra: así cerró Bachelet su discurso ante la ONU
La exmandataria apeló a reconstruir la confianza en el liderazgo multilateral, planteó su disposición a asumir el cargo y cerró su intervención con referencias a Nelson Mandela y Violeta Parra.
La expresidenta Michelle Bachelet presentó su propuesta para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas, marcando su discurso con un llamado a la esperanza, el diálogo y la cooperación internacional.
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En su intervención, sostuvo que el mundo enfrenta un escenario complejo que exige “encender la confianza en el liderazgo de las Naciones Unidas”, apelando a una conducción decidida en medio de un contexto global incierto.
En esa línea, Bachelet citó el legado de Nelson Mandela y afirmó que responde “humildemente al llamado” de servicio, “ofreciendo mi experiencia para liderar esta organización”. Además, para cerrar su discurso, citó parte de la canción “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.
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