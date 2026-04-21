La expresidenta Michelle Bachelet presentó su propuesta para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas, marcando su discurso con un llamado a la esperanza, el diálogo y la cooperación internacional.

En su intervención, sostuvo que el mundo enfrenta un escenario complejo que exige “encender la confianza en el liderazgo de las Naciones Unidas”, apelando a una conducción decidida en medio de un contexto global incierto.

En esa línea, Bachelet citó el legado de Nelson Mandela y afirmó que responde “humildemente al llamado” de servicio, “ofreciendo mi experiencia para liderar esta organización”. Además, para cerrar su discurso, citó parte de la canción “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.